КНБ задержал религиозных радикалов, подозреваемых в финансировании терроризма

КНБ при содействии органов прокуратуры и полиции в городах Астана, Шымкент и Актюбинской области проведены операции по пресечению деятельности религиозных радикалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.

"Оперативниками задержаны и взяты под стражу три лица, подозреваемых в пропаганде и финансировании терроризма. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 256 и части 1 статьи 258 Уголовного кодекса РК", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств данных дел.