КНБ задержал афганцев, пытавшихся незаконно попасть в Европу через Алматы

Управлением пограничного контроля "Алматы" ПС КНБ совместно с Департаментом КНБ по г.Алматы и при координации органов прокуратуры пресечен канал незаконной миграции граждан Афганистана в Россию и далее страны Европы через территорию Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.

"16 марта 2024 года при попытке дачи взятки должностному лицу в размере 5 тысяч долларов США с поличным задержаны 4 граждан Афганистана. По материалам следствия, эти денежные средства предназначались для организации переправки иностранцев по поддельным паспортам Испании и Португалии через международный аэропорт г.Алматы", - говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 394 и статьей 367 Уголовного кодекса. С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.