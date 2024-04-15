КНБ задержал 17 нелегалов на границе Жамбылской области

Группу иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь госграницу, задержали на границе Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.

"В период с 28 марта по 10 апреля 2024­­­ года военнослужащими Департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области при попытке незаконного пересечения Государственной границы в обход установленных пунктов пропуска задержаны 17 иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Противозаконные действия этих лиц были связаны с наличием у них ограничений на право пересечения границы.

Проводятся досудебные расследования.

Пограничная служба КНБ напоминает, что в соответствии с законодательством нарушение Государственной границы Республики Казахстан и ее режима влечет уголовную и административную ответственность.