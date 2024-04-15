КНБ задержал 17 нелегалов на границе Жамбылской области
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Группу иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь госграницу, задержали на границе Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.
"В период с 28 марта по 10 апреля 2024 года военнослужащими Департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области при попытке незаконного пересечения Государственной границы в обход установленных пунктов пропуска задержаны 17 иностранных граждан", - говорится в сообщении.
Противозаконные действия этих лиц были связаны с наличием у них ограничений на право пересечения границы.
Проводятся досудебные расследования.
Пограничная служба КНБ напоминает, что в соответствии с законодательством нарушение Государственной границы Республики Казахстан и ее режима влечет уголовную и административную ответственность.
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