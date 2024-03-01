КНБ РК задержал более 2,5 тысяч человек за нарушение пограничного пространства

В КНБ РК поделились результатами деятельности Пограничной службы КНБ в феврале 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"В рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Пограничной службой КНБ в течение февраля 2024 года во взаимодействии с компетентными органами задержано 2 559 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве. В частности, за нарушение границы – 24 иностранных граждан, за попытку нарушения границы – 17 иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Также, как сообщили в КНБ, в феврале было предотвращено 996 фактов незаконного перемещения через госграницу.

"В частности, 54 факта наркотических средств, оружия, боеприпасов – 20 фактов, религиозной литературы – 63 факта (3 078 экз.), ГСМ – 330 фактов (38 101 литр) на общую сумму свыше 8 млн тенге, товаров народного потребления – 429 фактов на общую сумму более 1,4 млрд тенге, валюты – 100 фактов на общую сумму свыше 1 млрд тенге", - отметили в КНБ.

Кроме того, пресечено 18 фактов браконьерства в акватории Каспия. Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 173,5 млн тенге.



Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.