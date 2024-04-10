КНБ ликвидировал крупный наркоканал в Шымкенте
Сегодня, 13:30
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Сегодня, 13:30Сегодня, 13:30
133Фото: gov.kz
Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры ликвидирован канал контрабанды крупной партии метамфетамина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет.
"В результате проведенной операции в г.Шымкент, при получении наркотиков задержан иностранный гражданин, подозреваемый в организации данного канала.
В ходе досмотра большегрузного автотранспорта обнаружено и изъято свыше 90 литров наркотиков, растворенных в напитке "Cola", - говорится в сообщении.
Экспертизой установлено, что концентрация запрещенных веществ в составе жидкости составляет более 80%.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
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