КНБ ликвидировал 27 каналов поставок наркотиков с начала года

В первом квартале 2024 года Комитетом национальной безопасности проведено 53 операции по противодействию незаконному обороту наркотиков, в том числе 16 с заинтересованными компетентными органами иностранных государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.

КНБ с начала года было ликвидировано 18 международных и 9 региональных каналов поставок наркотиков, а также деятельность 10 подпольных нарколабораторий.

"В общей сложности из оборота изъято свыше 800 кг наркотических средств и психотропных веществ, 4 тонны сырья маковой соломы и более 10 тонн химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" оценивается более чем в 5 млрд. тенге, а не допущенный в оборот объем составляет порядка 4 млн разовых доз", - говорится в сообщении.

КНБ проводятся досудебные расследования в отношении 72 граждан Казахстана и иностранцев по подозрению в причастности к международному незаконному обороту наркотиков.