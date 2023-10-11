Клиентка ранила ножницами сотрудницу турфирмы в Алматы

В Алматы задержали клиентку турфирмы. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы. Она набросилась с ножницами на сотрудницу офиса и нанесла ей серьезную травму головы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Как выяснилось, работники туристической фирмы помогали 45-летней женщине оформить документы для получения визы в Германию. Но в посольстве ей отказали.

Недовольная клиентка потребовала вернуть деньги, потраченные на консульские взносы. Договориться сторонам не удалось.

Во время конфликта женщина начала бросать в турагента канцелярские предметы. Среди них оказались ножницы, которые попали в голову сотруднице компании.

Пострадавшую допрашивают в полиции. А подозреваемая уже в изоляторе.