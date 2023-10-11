Клиентка ранила ножницами сотрудницу турфирмы в Алматы
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В Алматы задержали клиентку турфирмы. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы. Она набросилась с ножницами на сотрудницу офиса и нанесла ей серьезную травму головы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Как выяснилось, работники туристической фирмы помогали 45-летней женщине оформить документы для получения визы в Германию. Но в посольстве ей отказали.
Недовольная клиентка потребовала вернуть деньги, потраченные на консульские взносы. Договориться сторонам не удалось.
Во время конфликта женщина начала бросать в турагента канцелярские предметы. Среди них оказались ножницы, которые попали в голову сотруднице компании.
Пострадавшую допрашивают в полиции. А подозреваемая уже в изоляторе.
"Начато досудебное расследование по части 3 статьи 389 УК РК - "Самоуправство, совершённое с применением насилия". С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам комплексно-следственных мероприятий по уголовному делу будет принято законное процессуальное решение", - проинформировал замначальника департамента полиции Алматы Кайрат Нурмагамбетов.
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