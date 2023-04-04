"Класть руку на сердце я не могу" - Жумангарин не верит в дальнейшее подорожание продуктов

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Повышение стоимости дизельного топлива не окажет существенного влияния на стоимость продуктов питания. Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"На разные товары - разная степень подорожания. Если мы возьмём яйца и куриное мясо, это два процента в цене. Если брать сахар – пять процентов, если подсолнечное масло, то при повышении дизельного топлива на 25 процентов, подсолнечное масло подорожает на 2,4 процента. То есть, при цене 700 тенге, это где-то 15-17 тенге" , - сказал Жумангарин.

Он отметил, что большинство крупных производителей социально значимых продуктов питания не зависят от ГСМ.

"Они работают на газе. Газ пока не дорожает. Поэтому я не думаю, что будет сильное давление на стоимость продуктов от стоимости дизтоплива, главным образом ещё и потому, что на весенне-полевые работы мы уже выделили 413 000 тонн дизтоплива по удешевленной цене 204 тенге за литр и эта цена не меняется", - добавил министр.

По его словам, цены на продукты на сегодняшний день стабильные.

"Я не вижу оснований, чтобы мы резко рванули вверх. Главным образом не потому, что стоимость выросла, а потому, что мы в прошлом году сделали достаточно хорошие запасы. За март месяц рост 0,1 процент, вторая неделя 0,1 процент, третья неделя ноль процентов, четвертая 0,1 процент. Годовая инфляция впервые с декабря 2021 года упала. Мы ожидаем дальнейшего снижения", - заявил Жумангарин.

Министр не смог пообещать снижения инфляции до 10 процентов до конца 2023 года, но рассказал о том, какие меры будут предприниматься для снижения цен.

"Те меры, которые мы предприняли, они прошлогодние, а начали работать только в этом году. Мы будем больше делать форвардного закупа, то есть, закупа товара у производителя, меньше делать оборотных схем. Когда ты покупаешь текущие вещи, то есть, у трейдеров покупаешь продукцию, это погоня за нынешними ценами, а надо остановить товар на уровне прежней цены. Сейчас я проводил совещание, было дано поручение закупа на весну 2024 года продукцию. Даже не на осень этого года, нет смысла закупать продукцию на осень этого года, она итак будет. Дальше мы будем закупать весна-зима следующего года, январь-апрель. Потом надо ещё закупить на апрель-начало июня", - рассказал министр.

Он отметил, что повышение цен на коммунальные услуги даст в среднем один процент годовой инфляции.

"Потому что коммуналка это газ, вода, тепло, электроэнергия. А электроэнергия - это базовый фактор производства, они, безусловно, дадут. Это не дизтопливо, которое не применяется в производстве крупном, как топливо. Поэтому здесь необходимо будет считать, я не могу вам сказать, что всё будет однозначно. С другой стороны, какие-то сенсации рождать сейчас тоже не вариант. Потому что это всё имеет за собой мультипликативный эффект", - сказал Жумангарин.

По его словам, наконец сформировались логистические цепочки.