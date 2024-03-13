Китайская компания предложила новый способ производства электроэнергии в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов РК провёл встречу с представителями китайской компании ChinaConch Venture Holdings Co Ltd, передаёт BaigeNews.kz.

Гости презентовали производство электроэнергии путём сжигания твёрдых бытовых отходов.

Кроме того, представители компании заявили, что готовы принять участие в развитии и инвестировании проектов по сжиганию бытовых отходов и выработке электроэнергии в Казахстане.

Ранее о строительстве заводов по переработке ТБО говорили на заседании правительства.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил разработать дополнительные механизмы для привлечения инвесторов в сферу переработки отходов.