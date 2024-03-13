Китайская компания предложила новый способ производства электроэнергии в Казахстане
Сегодня, 20:39
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Сегодня, 20:39Сегодня, 20:39
123Фото: Минэкологии РК
Министр экологии и природных ресурсов РК провёл встречу с представителями китайской компании ChinaConch Venture Holdings Co Ltd, передаёт BaigeNews.kz.
Гости презентовали производство электроэнергии путём сжигания твёрдых бытовых отходов.
Кроме того, представители компании заявили, что готовы принять участие в развитии и инвестировании проектов по сжиганию бытовых отходов и выработке электроэнергии в Казахстане.
Ранее о строительстве заводов по переработке ТБО говорили на заседании правительства.
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил разработать дополнительные механизмы для привлечения инвесторов в сферу переработки отходов.