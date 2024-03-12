37 новых заводов по переработке твердых бытовых отходов запустят в Казахстане

Вопрос строительства заводов по переработке твердых бытовых отходов в крупных городах рассмотрен на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, передает BaigeNews.kz.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев напомнил, что правительством утвержден механизм льготного финансирования проектов в сфере управления отходами. Это касается приобретения мусоровозов, запуска сортировочных линий и перерабатывающих мощностей. Финансирование предусмотрено через Фонд развития промышленности со ставкой вознаграждения 3% и сроком предоставления займа от 3 до 15 лет.

На сегодняшний день отобрано 94 проекта более чем на 232 млрд тенге. Их реализация позволит наладить выпуск брусчатки, люков, мусорных баков, стеклянной тары, стрейч-пленки и других товаров народного потребления.

С регионами также проработан 21 проект по строительству и модернизации сортировочных линий мощностью более 3 млн тонн в год. Реализация проектов позволит довести мощность сортировочных линий с текущих 1,7 до 4,7 млн тонн, а также охватить города и крупные населенные пункты всех регионов страны.

В части переработки твердых бытовых отходов планируются строительство 37 новых и модернизация 8 действующих заводов общей мощностью более 1,2 млн тонн в год. Это позволит довести объем переработки до 1,4 млн тонн в год.