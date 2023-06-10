Китайская компания хочет производить лифты в Казахстане

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Китайская компания заинтересована в производстве лифтового оборудования в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В рамках Астанинского экономического форума председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК встретился с руководителем международной компании по производству лифтового оборудования Jiangsu WELM Technology Co., Ltd.

Тимур Карагойшин отметил большие перспективы развития производства лифтового оборудования в республике в связи с ростом объемов строительства и износа лифтового хозяйства. Запуск нового производства позволил бы Казахстану самостоятельно закрывать основные потребности в лифтах.

Фото: МИИР РК

Луо Пинхуэй поблагодарил коллег за возможность сотрудничества и подчеркнул, что хайнаньская компания располагает собственным центром исследований и разработок в Шанхае.

Кроме того, комитет провёл ряд встреч с компаниями Германии и США по вопросам взаимного сотрудничества в сфере развития цифровых технологий, а также внедрения автоматизированных строительных процессов.

Так, например, германская Saertex занимается разработкой технологий бестраншейного ремонта трубопроводов и предлагает новые материалы на основе наноматериалов для санации труб.

На встрече с представителями строительной компании Bechtel International (США) достигнута договоренность о взаимодействии с лондонским подразделением для более подробного обсуждения перспективных проектов строительства водоочистных сооружений.

Американская корпорация Honeywell поделилась опытом работы с крупными производителями и предложила включить оборудование и IT-технологии в сборники сметных норм и расценок на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования.