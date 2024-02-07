Киоски по продаже электронной моментальной лотереи перестали работать в Казахстане

Из-за жалоб казахстанцев по всей республике приостановлена работа киосков по продаже электронной моментальной лотереи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

"В ответ на поступающие от граждан и государственных органов сигналы, Министерство туризма и спорта Республики Казахстан в 2023 году дважды – в мае и ноябре направило в адрес оператора лотереи – АО "Сәтті Жұлдыз" рекомендации по совершенствованию организации работы лотоклубов и электронной моментальной лотереи. В соответствии с последними рекомендациями Министерства от 20 января 2024 года с 30 января 2024 года оператором лотереи временно приостановлено распространение электронной моментальной лотереи через терминалы/киоски "Lotomatic" на всей территории республики", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, не исключено, что в некоторых местах продолжают функционировать поддельные аппараты, стилизованные визуально под официальные "желто-синие" терминалы "Lotomatic".

"В связи с этим просим граждан быть бдительными и не пользоваться услугами нелегальных лотерейных терминалов, а также сообщать в чат-бот Министерства в "Telegram" (https://t.me/stop_online_casino_bot) и "WhatsApp" (+7 707 9071507) обо всех фактах работы киосков "Lotomatic" или нелегальных лотерейных терминалов", - отметили в Минтуризма.

Каждое обращение будет тщательно прорабатываться совместно с оператором лотереи и правоохранительными органами. Нарушители будут привлечены к ответственности.