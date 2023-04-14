"КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на 232 млн тенге в Кызылординской области

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Кызылординский филиал АО "КазТрансГаз Аймак" применял неутвержденный тариф и получил необоснованный доход в размере более 2 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области утвержден тариф на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на долгосрочный период 2020 – 2025 годы.

В 2021 году по результатам проведенного анализа, ДКРЕМ установил, что Кызылординский филиал АО "КазТрансГаз Аймак" вместо тарифа, утвержденного на 2020 год, применял тариф, действовавший в 2019 году, в следствие чего монополист получил необоснованный доход в размере 1,420 млрд.тенге.

Кроме того, по результатам внеплановой проверки, проведенной в отношении Кызылординского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" установлено, что в первом полугодии 2021 года им также не применялся утвержденный тариф и получен необоснованный доход в размере 902,613 млн.тенге.

По выявленным нарушениям 2021 году ДКРЕМ возбудил административные производства по части 5 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", которые были прекращены, в связи с регистрацией правоохранительными органами досудебного расследования в отношении Кызылординского филиала АО "КазТрансГаз Аймак".

На сегодняшний день досудебное расследование в отношении Кызылординского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" прекращено и на основании части 6 статьи 62 Кодекса об административных правонарушениях, ДКРЕМ повторно возбудил в отношении него административные дела по части 5 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях, а также направил в суд для рассмотрения по существу.

"По результатам судебных заседаний, постановлениями Специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорда Кызылординской области от 11 апреля 2023 года Кызылординский филиал АО "КазТрансГаз Аймак" признан виновным по части 5 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях с наложением штрафа на общую сумму 232 292 872 тенге", - говоритя в сообщении Комитета по регулированию естественных монополий РК.

Постановления суда не вступили в законную силу.

Ранее стало известно, что почти 13 млрд тенге задолжали "КазТрансГаз Аймак" энергопроизводящие организации.