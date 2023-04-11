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Почти 13 млрд тенге задолжали "КазТрансГаз Аймак" энергопроизводящие организации
Большие кредиторские задолженности энергопроизводящих организаций за топливо стали важной проблемой для Казахстана. Их долг перед АО "КазТрансГаз Аймак" составил уже 12 миллиардов 702 миллиона тенге, а перед ТОО "Богатырь Комир" – шесть миллиардов 437 миллионов тенге. Об этом сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.
"Министерством завершён технический аудит электрических станций. Сформирован рейтинг по следующим основным показателям: износ, наработка основного оборудования, удельные показатели расхода топлива, укомплектованность персонала, коэффициент полезного действия, технологические нарушения и выполнение ремонтных программ. Международные консультанты KPMG Индия посетили все электростанции. В настоящее время формируется финансовый отчёт и готовятся материалы по дальнейшим действиям. По указанным критериям электростанции разделены по рейтингу. По всем 37 ТЭЦ совместно с акиматами формируются дорожные карты по подготовке к предстоящему отопительному сезону, которые будут на контроле министерства", — сказал Саткалиев.
Более детально по проведённой работе министр обещал доложить во второй половине апреля текущего года.
"В соответствии с графиком, утверждённым Системным оператором, на электрических станциях в текущем году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 49 котлов и 54 турбин. На разных стадиях ремонтные работы уже ведутся на одном энергоблоке, двух котлах и трёх турбинах. Отмечаем несоблюдение сроков начала ремонтов основного оборудования электрических станций в Карагандинской, Мангистауской областях. По электрическим сетям запланированы ремонты линий электропередач общей протяжённостью 25 тысяч километров, а также 564 высоковольтных подстанций. Ремонты электрических сетей начнутся в соответствии с утверждёнными графиками в мае", — добавил спикер.
По его словам, для успешной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов необходимо обеспечить финансирования ремонтных работ в необходимом объёме, не допускать сокращение запланированных объёмов ремонтных работ, в том числе по зданиям и сооружениям, создать нормативный запас топлива и запасных частей, провести противоаварийные тренировки с персоналом.
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