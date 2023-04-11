Почти 13 млрд тенге задолжали "КазТрансГаз Аймак" энергопроизводящие организации

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Большие кредиторские задолженности энергопроизводящих организаций за топливо стали важной проблемой для Казахстана. Их долг перед АО "КазТрансГаз Аймак" составил уже 12 миллиардов 702 миллиона тенге, а перед ТОО "Богатырь Комир" – шесть миллиардов 437 миллионов тенге. Об этом сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерством завершён технический аудит электрических станций. Сформирован рейтинг по следующим основным показателям: износ, наработка основного оборудования, удельные показатели расхода топлива, укомплектованность персонала, коэффициент полезного действия, технологические нарушения и выполнение ремонтных программ. Международные консультанты KPMG Индия посетили все электростанции. В настоящее время формируется финансовый отчёт и готовятся материалы по дальнейшим действиям. По указанным критериям электростанции разделены по рейтингу. По всем 37 ТЭЦ совместно с акиматами формируются дорожные карты по подготовке к предстоящему отопительному сезону, которые будут на контроле министерства", — сказал Саткалиев.

Более детально по проведённой работе министр обещал доложить во второй половине апреля текущего года.

"В соответствии с графиком, утверждённым Системным оператором, на электрических станциях в текущем году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 49 котлов и 54 турбин. На разных стадиях ремонтные работы уже ведутся на одном энергоблоке, двух котлах и трёх турбинах. Отмечаем несоблюдение сроков начала ремонтов основного оборудования электрических станций в Карагандинской, Мангистауской областях. По электрическим сетям запланированы ремонты линий электропередач общей протяжённостью 25 тысяч километров, а также 564 высоковольтных подстанций. Ремонты электрических сетей начнутся в соответствии с утверждёнными графиками в мае", — добавил спикер.

По его словам, для успешной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов необходимо обеспечить финансирования ремонтных работ в необходимом объёме, не допускать сокращение запланированных объёмов ремонтных работ, в том числе по зданиям и сооружениям, создать нормативный запас топлива и запасных частей, провести противоаварийные тренировки с персоналом.