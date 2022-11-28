Казпочта организовала сбор тёплых вещей и обогревателей для жителей Экибастуза

Фото: Offgridweb.com

Казпочта объявила сбор тёплых вещей для жителей Экибастуза, где из-за аварии на ТЭЦ без отопления остались более 130 многоквартирынх и более 100 частных домов, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель правления компании Асель Жанасова.

Как сообщила Жанасова, казахстанцы могут принести тёплую одежду, одеяла, обогреватели и прочее необходимое, чтобы пережить холода.

"Друзья, в Экибастузе без теплоснабжения остаются 130 многоэтажных и 100 частных жилых домов. Впереди морозные дни с температурой ниже 30 градусов. Мы не можем оставаться в стороне и начинаем сбор гуманитарной помощи. Вы можете приносить тёплые вещи, обогреватели, одеяла, спальники и другое в любое отделение Казпочты в Астане и Алматы. Вся помощь будет доставлена в Экибастуз силами и за счёт нашей компании", - написала Асель Жанасова.

Напомним, 27 ноября из-за аварии на ТЭЦ жители Экибастуза остались без отопления в тридцатиградусные морозы.

В городе был объявлен режим ЧП. По состоянию на 01:30 28 ноября 17 многоэтажных жилых домов, пять социальных и 21 объект юридических лиц по-прежнему остаются без подачи тепла. Как сообщили в акимате, режим ЧС будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ в зоне ЧС.