"КазМунайГаз" опроверг слухи о приватизации Атырауского НПЗ
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АО НК "КазМунайГаз" прокмментировало информацию о якобы планируемой приватизации Атырауского и Павлодарского нефтехимических заводов, передает BaigeNews.kz.
Нацкомпания опубликовала в своем Telegram-канале комментарий заместителя председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Дмитрия Макеева.
"Сегодня (25 марта - прим.) в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация о том, что якобы планируется приватизация Атырауского и Павлодарского нефтехимических заводов. Хотелось бы официально заявить, что эта информация не соответствует действительности. Переговоров такого рода не проводилось. Все производственные процессы на НПЗ КМГ идут в штатном режиме", — заявил Дмитрий Макеев.
Ранее в соцсетях появилось обращение главного инженера АНПЗ Адилета Шошанбасова и справка о срыве поставки мазута. Он рассказал, что гендиректор Галымжан Жусанбаев при взаимодействии с подчиненными употребляет нецензурную лексику, нанял 15 советников, создал нездоровую обстановку на предприятии.
В свою очередь Галымжан Жусанбаев записал видеообращение, в котором заявил, что ряд сотрудников саботируют деятельность завода, пытаются остановить производство.
По итогам проверки специальной комиссии на АНПЗ Галымжана Жусанбаева и Адилета Шошанбаcова освободили от должностей.
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