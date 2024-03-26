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"КазМунайГаз" опроверг слухи о приватизации Атырауского НПЗ

Сегодня, 01:10
АВТОР
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anpz.kz Сегодня, 01:10
Сегодня, 01:10
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Фото: anpz.kz

АО НК "КазМунайГаз" прокмментировало информацию о якобы планируемой приватизации Атырауского и Павлодарского нефтехимических заводов, передает BaigeNews.kz.

Нацкомпания опубликовала в своем Telegram-канале комментарий заместителя председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Дмитрия Макеева. 

"Сегодня (25 марта - прим.) в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация о том, что якобы планируется приватизация Атырауского и Павлодарского нефтехимических заводов. Хотелось бы официально заявить, что эта информация не соответствует действительности. Переговоров такого рода не проводилось. Все производственные процессы на НПЗ КМГ идут в штатном режиме",  заявил Дмитрий Макеев.

Ранее в соцсетях появилось обращение главного инженера АНПЗ Адилета Шошанбасова и справка о срыве поставки мазута. Он рассказал, что гендиректор Галымжан Жусанбаев при взаимодействии с подчиненными употребляет нецензурную лексику, нанял 15 советников, создал нездоровую обстановку на предприятии.

В свою очередь Галымжан Жусанбаев записал видеообращение, в котором заявил, что ряд сотрудников саботируют деятельность завода, пытаются остановить производство.

По итогам проверки специальной комиссии на АНПЗ Галымжана Жусанбаева и Адилета Шошанбаcова освободили от должностей.

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