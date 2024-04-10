Каждый шаг контролирует: переписку Нукеновой с подругой озвучили в суде

В Астане на разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой была оглашена переписка в WhatsApp с её близкой подругой Аидой Ахмединой, передаёт BaigeNews.kz.

Переписку от 19 апреля 2023 года озвучила на суде прокурор.

"Нукенова: "Вряд ли он меня просто отпустит. У меня есть фото, где я избита, и у Айтыма есть. Там лица нет".

Ахмедина: "Да ты что? Это когда?"

Нукенова: "Я не знала, что Айтым приедет. Он приехал, они начали драться. Айтым полицию вызвал".

Ахмедина: "Айтыма не побил он вообще?"

Нукенова: "Он сказал не отпустит, типа у моей семьи есть фото с побоями. И типа мы его будем шантажировать, что опубликуем, будем деньги с него тянуть. Он просил сделать видео, где я голая, чтобы у него тоже был рычаг на меня. И что это его гарантия, что никто его не будет шантажировать. Ты знаешь, я ему говорила: "Ты монстр просто". Но я знала, что без видео он меня не отпустит".

Ахмедина: "Ты сделала?"

Нукенова: "Да, чтобы просто уйти от него. У меня выхода не было".

Ахмедина: "Это что такое вообще?"

Нукенова: "Теперь я не знаю. Я устала, ни с кем не общаюсь, кроме него".

Ахмедина: "Да, на этом и продержались".

Нукенова: "Да, он каждый шаг контролирует, каждое сообщение, звонок.

Я вообще в телефон лишний раз не захожу, боюсь, вдруг забуду удалить. Даже безобидные вещи, он может вспылить на ровном месте, ни за что ни про что. Кричать, обзывать, унижать.

Я вымотана, просто молчу постоянно и оправдываюсь, чтобы избежать скандала. У меня нервы не выдерживают, лишь бы он не разозлился. Да, он любит маниакально. Это не любовь. Я все это сейчас изучаю, для этого сбежала в Павлодар. Такие дела у меня. Не знаю, как дальше будет. Его жалко тоже, на этой жалости я все время держалась.

Потом, как приедешь, приезжай в Павлодар. Это в декабре или в январе было, второй раз в Алматы, когда я хотела уехать с вещами и Марине написала. Он мне волосы вырвал. Это не раз было. Он несколько раз меня за волосы держал и кричал. У меня клочьями все волосы выпадали. Потом он перестал. Я постоянно ухожу, и он перестал поднимать руки. И работа с психологом якобы помогает. Я после тех случаев вообще боюсь кому-то что-то писать, с кем-то общаться о нем или наших отношениях. Аида, только не говори маме или Асельке. Девчонкам тем более. Пожалуйста, никому".

Ахмедина: "Хорошо, клянусь", — озвучили переписку.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).