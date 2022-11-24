Каждый пятый школьник в Казахстане подвергается буллингу. Что должны знать родители

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Согласно докладу ЮНЕСКО "Что стоит за цифрами? Искоренение насилия и запугивания в школе", каждый третий ученик в мире сталкивается с разными формами травли и насилия со стороны своих сверстников или одноклассников. В Казахстане, как показали исследования, каждый пятый школьник подвергается буллингу. В Минздраве рассказали, на что должны обратить внимание родители, чтобы уберечь ребёнка от травмирующего опыта, передаёт BaigeNews.kz.

Жертвами буллинга можно стать по разным причинам – необычной внешности, незаинтересованности в том, что модно, нежелании вовлекаться во всеобщие процессы, замкнутости.

"В профилактике важно раннее вмешательство. Ребёнок не должен остаться один на один с насилием. Очень важна внимательность и позиция учителей и родителей. Признаками того, что ребёнок подвергся буллингу, могут быть проблемы с концентрацией внимания, подавленность, угнетённое состояние, раздражительность, чувство неуверенности, повышенная чувствительность, боли в желудке, усталость, отсутствие аппетита, бедность социальных контактов, симптомы страха, например, давление в области груди, приступы потливости, боли в спине, в затылке, в мышцах, нарушение сна", - отметили специалисты.

Если родители заметили у ребёнка эти признаки, необходимо принять срочные меры - сообщить учителям и солидарно решать эту проблему, вплоть до привлечения психологов и, при необходимости, сотрудников ювенальной инспекции.

"Необходимо обратить внимание на атмосферу в семье ребёнка, который склонен к буллингу сверстников. Такие дети, как правило растут в семьях, где взаимодействие друг с другом строится на агрессии и авторитарности родителей, где старшие принуждают подчиняться младших, где ребёнок уязвим и не чувствует себя защищённым. Вне дома такой ребёнок, как правило, пытается унизить тех, кто слабее", - отметили в ведомстве.

Специалисты также считают, что в учебных заведениях важно проводить классные часы на тему уважительного и толерантного отношения к другим людям. Педагоги и психологи должны проводить с классами тренинги, направленные на сплочение коллектива, развитие терпимости, эмпатии в отношении окружающих.

"С развитием информационных технологий нашло распространение и такое явление как кибербуллинг – травля в социальных сетях, запугивание, преследование, шантаж и манипуляции. Важная роль в том, чтобы ребёнок избежал кибербуллинга, отводится родителям, которые должны отслеживать деятельность своих детей в Интернете, устанавливать запреты на посещение токсичных сайтов и наладить со своими детьми максимально доверительные отношения. Ребёнок должен знать, что всегда может найти у своих родителей поддержку и помощь, если столкнётся в травлей в Интернете. На государственном уровне также необходимо принять ряд мер по борьбе с этим явлением, прежде всего, законодательных", - заключили в министерстве.