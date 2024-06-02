На подтопленной трассе в Атырауской области введено ограничение для большегрузов
Сегодня, 21:11
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Сегодня, 21:11Сегодня, 21:11
78Фото: скриншот с видео
На дороге Х.Ергалиев — Тандай в Атырауской области введено ограничение для грузового транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб региона по ЧС.
"Вот уже пятый день на дороге Х.Ергалиев — Тандай наблюдается перелив воды, а в результате — высокое увлажнение почвы и асфальта. Во избежание несчастных случаев введено ограничение для передвижения грузовых машин", — пояснили в оперштабе.
Накануне на 13-м километре дороги "Атырау - Тандай - Х.Ергалиев" убрали защитные дамбы. Такое решение было принято для защиты от подтопления села Тандай, крестьянских хозяйств и зимовки "Коровник", расположенной в 4 км от трассы, чтобы вода изменила свое направление и ушла в пойменную часть.
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