Казахстанскую выпускницу пригласили на учёбу 23 зарубежных вуза

Выпускница школы "Білім-Инновация" для одарённых девочек в Жамбылской области Амина Акпай получила полный 100% грант и приглашения от 23-х зарубежных вузов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

"Приглашения на учебу школьнице прислали из ряда американских университетов — Льюиса, Нью-Йорка, Юты, Онтарио, Иллинойса, ⁠Калифорнийский баптистский и лютеранский университеты, ⁠Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук, университет Минервы, а университеты Гонконга и ⁠Назарбаев Университет, — рассказал руководитель управления образования Жамбылской области Рауан Садыркулов.

По информации ведомства, в регионе действуют пять учреждений образования для одарённых детей.

14-й год подряд школьники Жамбылской области в командных республиканских соревнованиях научных проектов завоёвывают звание "Лучшая команда". По итогам республиканской олимпиады в официальный рейтинг 100 лучших школ Казахстана вошли семь школ региона.