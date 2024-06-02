Паводки в Казахстане: в эвакопунктах страны остаются более пяти тысяч жителей

В МЧС РК обновили данные статистики по паводкам в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"По республике вернулись в свои дома 63 063 человек. В эвакопунктах остаются 5268 человек", — сообщили в пресс-службе ведомства.

К этом часу по Казахстану Откачано более 28,2 миллионов кубометров талой воды, проведена укладка более 8,1 миллиона мешкотары и 1,5 миллиона тонн инертного материала.