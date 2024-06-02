Жительницы Талгара прошлись по городу в свадебных платьях

Десятки девушек и женщин в свадебных платьях прошли по улицам города Талгар в Алматинской области: здесь прошёл необычный флешмоб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.

"Проект к нам пришел из Караганды, в этом городе ему уже 10 лет. Два года я на него засматривалась, и хотелось ещё тогда что-то привнести и в наш город, что-то красивое, необычное и интересное", — отметила организатор, ведущая праздничных мероприятий Марина Иванова.

Участницы флешмоба рассказали, что тщательно готовились к мероприятию.

"Мне нужно было похудеть на 10 килограммов, чтобы влезть в свадебное платье. Я готовилась целый месяц, участвовала в марафоне стройности", — рассказала организатор, ведущая торжеств Казахстана Ирина Кайназарова.

Другая участница флешмоба Полина Ларкович пришла на мероприятие с мамой.