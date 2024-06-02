Мужчина вскрыл себе вены канцелярским ножом в зале суда в Атырау

31 мая утром в зале областного суда 40-летний мужчина порезал себе вены ножом для резки бумаги в знак несогласия с решением суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Суд приговорил его к лишению свободы сроком на полтора года по статье 608 УК РК ("Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения").

Как выяснилось, это не первая судимость горожанина. В процессе развода его 36-летняя супруга подала заявление на мужа, и он был осужден по статье 389 ("Самоуправство"). Как известно по этой статье осужденные наказываются либо штрафом, либо исправительными работами, либо арестом.

"Я устал, меня арестовывают снова и снова. Прошло полтора месяца, как я вышел. Никакой несправедливости нет, я убью себя", - сказал он.

Сообщается, что мужчина в течение какого-то времени не подпускал к себе полицейских. Потом он был доставлен в областную больницу, а после оказания медпомощи водворен в СИЗО.