Чем опасен интернет для детей во время каникул

Казахстанские полицейские рассказали, какие опасности несёт для детей интернет во время каникул, и дали рекомндации родителям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В силу своей личностной незрелости несовершеннолетние могут оказаться под неблагоприятным воздействием киберпространства. Посещая различные сайты, вступая в группы и сообщества, подросток может виртуально контактировать с незнакомыми людьми.

Легко поддавшись убеждению, ребенок может запросто рассказать своему "новому другу": номер банковской карты, номер телефона, пароли от личных кабинетов и аккаунтов, адрес проживания. Более того, виртуальное общение с недоброжелателем может перерасти в реальное общение в жизни. Или же в поисках заработка несовершеннолетний может наткнуться на объявления, под видом которых набирают закладчиков-курьеров.

Полиция рекомендует родителям соблюдать основные правила, которые помогут оградить детей от риска.