Чем опасен интернет для детей во время каникул
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Казахстанские полицейские рассказали, какие опасности несёт для детей интернет во время каникул, и дали рекомндации родителям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В силу своей личностной незрелости несовершеннолетние могут оказаться под неблагоприятным воздействием киберпространства. Посещая различные сайты, вступая в группы и сообщества, подросток может виртуально контактировать с незнакомыми людьми.
Легко поддавшись убеждению, ребенок может запросто рассказать своему "новому другу": номер банковской карты, номер телефона, пароли от личных кабинетов и аккаунтов, адрес проживания. Более того, виртуальное общение с недоброжелателем может перерасти в реальное общение в жизни. Или же в поисках заработка несовершеннолетний может наткнуться на объявления, под видом которых набирают закладчиков-курьеров.
Полиция рекомендует родителям соблюдать основные правила, которые помогут оградить детей от риска.
"Обращайте внимание на поведение и новые интересы ребенка. Обращайте внимание, если ребенок выполняет задания, полученные в интернете. Необходимо ограничить доступ детей к ресурсам, содержание которых может оказать негативное влияние на несовершеннолетних. Приучите детей не размещать личную информацию. нтересуйтесь на какие группы и сообщества в соцсетях подписан ваш ребенок. Объясните ребенку, что общение с незнакомцем может быть опасным. В случае обнаружения потенциальной угрозы немедленно сообщите в полицию. Берегите себя и своих детей", —обратились в МВД к родителям.
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