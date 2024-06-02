По делу о теракте в "Крокусе" арестовали 18 человек

По уголовному делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" арестованы 18 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" арестованы 18 человек, следует из постановления Басманного суда Москвы о продлении ареста четырем фигурантам дела.

После атаки на концертный зал было возбуждено несколько уголовных дел. В качестве обвиняемых проходят 20 человек, 18 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.

Согласно постановлению, после атаки на "Крокус" возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности терроистической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, сообщил ТАСС.

Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе". В качестве свидетелей допрошены более 800 человек.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.

Число жертв достигло 140. Четверо пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии, 19 пациентов, в том числе три ребенка, - в тяжелом, а 34 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести.

После этого события депутат мажилиса потребовал проверить культурно-спортивные сооружения и принять меры для усиления безопасности при проведении культурно массовых, спортивных мероприятий.