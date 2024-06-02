Дожди, грозы и пожарная опасность: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 3 июня на большей части территории РК ожидается неустойчивый характер погоды. Синоптики обещают дожди с грозами, на востоке страны – сильный дождь, днём град, передаёт BaigeNews.kz.

Поэтому северные и центральные регионы страны окажутся под влиянием антициклона, поэтому прогнозируется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на востоке в ночные и утренние часы – туман.

В Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской, на юге, севере, востоке Атырауской, в центре, на северо-востоке, в предгорных районах Туркестанской, на северо-западе, юго-востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на севере, западе, юге Актюбинской областей, на юге Карагандинской области, области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

В пустынных районах Туркестанской, на северо-западе Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

3 июня днем на западе, севере Костанайской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер западный, юго-западный днём на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный днем порывы 15 м/с.

Днём 3-5 июня в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный 03 июня утром и днем, 04-05 июня сутки на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

3 июня на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидается гроза, днем град. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается гроза.

На востоке, юге области Абай ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с.



На западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный при грозе порывы 15-20 м/с. В Актобе днём ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный при грозе порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Атырау: 03 июня днем ожидается гроза.

Днём в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный утром и днем в горных районах области 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, днем 15-20 м/с, на востоке области порывы 23 м/с В Петропавловске ветер юго-западный, днем 15-20 м/с.

На юге, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

Ночью на севере-востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.