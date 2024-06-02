Базарбайулы выиграл лицензию: теперь мужская сборная выступит на Олимпиаде в полном составе

На проходящем в Бангкоке заключительном лицензионном турнире по боксу казахстанец Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг) выиграл в поединке за путёвку в Париж, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Наш соотечественник одолел молдованина Александра Параскива - 5:0.

Тем самым, Казахстан в мужском олимпийском турнире по боксу в Париже будет представлен во всех семи весовых категориях.

Всего у страны теперь 58 лицензий.