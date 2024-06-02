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Базарбайулы выиграл лицензию: теперь мужская сборная выступит на Олимпиаде в полном составе

Сегодня, 18:00
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пресс-служба Министерства туризма и спорта РК Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00
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Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

На проходящем в Бангкоке заключительном лицензионном турнире по боксу казахстанец  Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг) выиграл в поединке за путёвку в Париж, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Наш соотечественник одолел молдованина Александра Параскива - 5:0.

Тем самым, Казахстан в мужском олимпийском турнире по боксу в Париже будет представлен во всех семи весовых категориях.

Всего у страны теперь 58 лицензий.

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