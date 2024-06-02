Базарбайулы выиграл лицензию: теперь мужская сборная выступит на Олимпиаде в полном составе
Сегодня, 18:00
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Сегодня, 18:00Сегодня, 18:00
82Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
На проходящем в Бангкоке заключительном лицензионном турнире по боксу казахстанец Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг) выиграл в поединке за путёвку в Париж, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
Наш соотечественник одолел молдованина Александра Параскива - 5:0.
Тем самым, Казахстан в мужском олимпийском турнире по боксу в Париже будет представлен во всех семи весовых категориях.
Всего у страны теперь 58 лицензий.
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