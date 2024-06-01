Воздушные шары с мусором и фекалиями отправила КНДР в Южную Корею

Северная Корея сбросила на территорию Южной мусор, эскременты и, возможно, пропагандистские листовки, использовав для этого по меньшей мере 150 воздушных шаров. Южнокорейские власти призвали жителей страны по возможности оставаться дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

Южнокорейские военные также запретили гражданам прикасаться к шарам и прикрепленным к ним пластиковым пакетам, поскольку там находятся "загрязненные отходы и мусор".

Шары были обнаружены в восьми из девяти провинций Южной Кореи, и сейчас их изучают военные.

Также предполагается, что в "посылках" могут находиться пропагандистские листовки.

Несколько дней назад Пхеньян заявил, что примет ответные меры против "частого разбрасывания листовок и другого мусора" в приграничных районах, что время от времени предпринимают южнокорейские активисты.

"Кучи макулатуры и грязи скоро будут разбросаны по приграничным районам и внутренним территориям Республики Корея, и она на себе ощутит, сколько усилий требуется, чтобы их убрать", — заявил в воскресенье заместитель министра обороны КНДР Ким Канг Иль.

Поздно вечером во вторник жители северной части Сеула и приграничных районов получили текстовые сообщения от местных властей с просьбой "воздержаться от активного отдыха".

Их также попросили связаться с полицией или обратиться на ближайшую военную базу в случае обнаружения "неопознанного объекта".

По информации южнокорейского агентства Yonhap, некоторые из упавших шаров, "судя по цвету и запаху, содержали экскременты".

Военные Южной Кореи осудили этот акт как "явное нарушение международного права".