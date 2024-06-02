Ислам Махачев задушил Порье на глазах у Хабиба и в третий раз защитил титул

В ночь на 2 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) прошёл очередной номерной турнир UFC 302. Главным событием вечера стал титульный поединок в лёгком весе между действующим чемпионом дивизиона Исламом Махачевым и Дастином Порье, который до этого дважды проигрывал в боях за полноценный пояс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

Российский боец подходил к бою на серии из 13 побед (12 из них — в лёгком весе) и собирался в третий раз защитить звание чемпиона. В октябре 2022 года Махачев задушил Чарльза Оливейру и завоевал титул, а потом дважды справился с Алексом Волкановски. Один раз Ислам победил решением, а потом и вовсе нокаутировал австралийца в первом раунде, заодно поднявшись на первую строчку рейтинга pound-for-pound. Стоит также отметить, что перед этим боем стало известно, что в угол Махачева в качестве секунданта вернётся Хабиб Нурмагомедов.

Дастин Порье в предыдущем поединке остановил восходящую звезду лёгкого веса Бенуа Сен-Дени, который был нокаутирован во втором раунде. До этого Порье сам досрочно проиграл Джастину Гэтжи. Тем не менее это не помешало Дастину получить титульный шанс. А сам он неоднократно отмечал, что этот поединок вполне может стать последним в его карьере.

Ислам занял центр октагона и стал нащупывать дистанцию. Уже через несколько секунд бойцы разменялись ударами, Порье попал первым, Махачев ответил двойкой и тут же прошёл в ноги, без проблем оформив первый тейкдаун. Тут же российский чемпион стал искать выход на сабмишен. Попробовал найти ручной треугольник, затем "кимуру", а потом и вовсе забрал спину, устроив Дастину настоящее испытание на прочность, угрожая удушающим. Порье выстоял, но раунд вчистую отдал.

Во втором раунде Бриллиант дважды защитился от перевода, но в клинче принял пару жёстких ударов. Сам Порье тоже старался отвечать, периодически проходил правый прямой, а Ислам отвечал комбинациями. При этом проходы у чемпиона не шли, а размены в стойке выглядели опасно. Зато в третьей пятиминутке у Махачева получилось и опасно пробить, и провести тейкдаун, снова забрав спину. Оттуда российский боец вышел в фулл-маунт, но потерял позицию. Тем не менее, в стойке Ислам тоже не уступал и забрал раунд.

С началом чемпионских раундов Порье пошёл вперёд, Ислам принял размены, несколько раз попал с левой и прошёл в ноги. Дастин долго не позволял, в итоге набросил много жёстких ударов по корпусу в клинче, а на выходе локтем рассёк лоб чемпиону. В пятом раунде Порье продолжал успешно уходить от борьбы, но Махачев довёл перевод, вышел на удушающий приём и финишировал Дастина.

Это третья защита титула от Махачева и 14-я победа подряд.