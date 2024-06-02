Валюту на 1,4 млрд тенге пытались незаконно провезти через границу РК

В Пограничной службе КНБ РК раскрыли статистику попыток незаконного провоза через госграницу товаров, оружия, валюты и наркотиков, совершённых в мае 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

"Предотвращено 1 739 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе: наркотических средств — 38 фактов; оружия, боеприпасов — 82 факта; религиозной литературы — 32 факта; ГСМ — 536 факта — более 46 тонн на общую сумму свыше 10 млн тенге; товаров народного потребления — 883 факта на общую сумму более 3 млрд тенге; валюты — 168 фактов на общую сумму свыше 1,4 млрд тенге", — отмечается в сообщении на сайте ПС КНБ РК.

Кроме того, за нарушение границы задержано 50 иностранцев.

Также в мае пресечён 21 факт браконьерства в акватории Каспия, изъято восемь плавательных средств, 36,7 километра сетей, 703 килограмма рыб осетровых видов, 5 605 килограммов рыб частиковых видов. Сумма предотвращённого ущерба составила порядка 279 млн тенге.

В ПС добавили, что каких-либо ограничительных мер на государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме.