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КазАвтоЖол открыл закрытые ранее из-за непогоды республиканские трассы

Сегодня, 08:20
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 08:20
Сегодня, 08:20
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Фото: pixabay.com

Все ранее введенные ограничения движения сняты. На автодорогах республиканского значения обеспечен безопасный проезд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".

Минувшей ночью специалисты израсходовали 500 кубометров песко-соляной смеси.

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий (метель, верховой снег, ограничение видимости) ограничение действовало на 27 участках автодорог республиканского значения в трёх областях: СКО, Костанайской и Акмолинской. На линии было задействовано 220 единиц спецтехники и 300 специалистов. 

"В Костанайской области дорожниками оказана помощь 30 водителям грузового транспорта и четверым водителям легкового. На территории СКО дорожники при помощи спецтехники вызволили из снежного плена три единицы автотранспорта", — говорится в сообщении.

 

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