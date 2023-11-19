КазАвтоЖол открыл закрытые ранее из-за непогоды республиканские трассы
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Все ранее введенные ограничения движения сняты. На автодорогах республиканского значения обеспечен безопасный проезд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".
Минувшей ночью специалисты израсходовали 500 кубометров песко-соляной смеси.
Напомним, что из-за ухудшения погодных условий (метель, верховой снег, ограничение видимости) ограничение действовало на 27 участках автодорог республиканского значения в трёх областях: СКО, Костанайской и Акмолинской. На линии было задействовано 220 единиц спецтехники и 300 специалистов.
"В Костанайской области дорожниками оказана помощь 30 водителям грузового транспорта и четверым водителям легкового. На территории СКО дорожники при помощи спецтехники вызволили из снежного плена три единицы автотранспорта", — говорится в сообщении.
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