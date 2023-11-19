КазАвтоЖол открыл закрытые ранее из-за непогоды республиканские трассы

Все ранее введенные ограничения движения сняты. На автодорогах республиканского значения обеспечен безопасный проезд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".

Минувшей ночью специалисты израсходовали 500 кубометров песко-соляной смеси.

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий (метель, верховой снег, ограничение видимости) ограничение действовало на 27 участках автодорог республиканского значения в трёх областях: СКО, Костанайской и Акмолинской. На линии было задействовано 220 единиц спецтехники и 300 специалистов.