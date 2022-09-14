"Казатомпром" возглавил Ержан Муканов

Фото: kazatomprom.kz

Ержан Муканов утвержден в должности главы национальной атомной компании "Казатомпром", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда "Самрук-Казына".

Отмечается, что Муканов имеет более чем 23-летний опыт работы на различных должностях в атомной индустрии, начиная с должности инженера лаборатории спецметодов обогащения и гидрометаллургии в Институте металлургии и обогащения Академии наук РК.

Также "Казатомпром" объявил о внеочередном общем собрании акционеров.

Ранее пост главы компании занимал Мажит Шарипов. Он покинул эту должность 4 июля.