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kazatomprom.kz Сегодня, 15:12
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Фото: kazatomprom.kz

"Казатомпром" возглавил Ержан Муканов

Ержан Муканов утвержден в должности главы национальной атомной компании "Казатомпром", передает   BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда "Самрук-Казына".

Отмечается, что Муканов имеет более чем 23-летний опыт работы на различных должностях в атомной индустрии, начиная с должности инженера лаборатории спецметодов обогащения и гидрометаллургии в Институте металлургии и обогащения Академии наук РК.

Также "Казатомпром" объявил о внеочередном общем собрании акционеров.

Ранее пост главы компании занимал Мажит Шарипов. Он покинул эту должность 4 июля.

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#назначение #Казатомпром
Сегодня, 15:12
168
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