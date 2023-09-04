Казахстанцы завоевали медали на Международной олимпиаде по информатике

​​Две медали завоевали казахстанские школьники на Международной олимпиаде по информатике (IOI), передаёт BaigeNews.kz.

Состязание прошло в Венгрии, в нём участвовали 347 детей из 89 стран мира.

Интеллектуальные соревнования прошли в два тура, на одном из которых участникам необходимо было самостоятельно решить по три задачи в течение пяти часов, пользуясь одним компьютером.

По результатам олимпиады сборная Казахстана завоевала две медали и получила две почётные грамоты.

"Серебро" досталось выпускнику РФМШ Алматы Таймасу Курганбаеву. "Бронза" – ученику 10 класса РФМШ Алматы Назару Серазитдинову. Грамоты получили выпускник РФМШ Ван Ли и ученик девятого класса областного лицея-интерната "Білім-инновация" для одарённых детей Кызылорды Мансур Мамадуханов.