Казахстанцы завоевали медали на Международной олимпиаде по информатике
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Две медали завоевали казахстанские школьники на Международной олимпиаде по информатике (IOI), передаёт BaigeNews.kz.
Состязание прошло в Венгрии, в нём участвовали 347 детей из 89 стран мира.
Интеллектуальные соревнования прошли в два тура, на одном из которых участникам необходимо было самостоятельно решить по три задачи в течение пяти часов, пользуясь одним компьютером.
По результатам олимпиады сборная Казахстана завоевала две медали и получила две почётные грамоты.
"Серебро" досталось выпускнику РФМШ Алматы Таймасу Курганбаеву. "Бронза" – ученику 10 класса РФМШ Алматы Назару Серазитдинову. Грамоты получили выпускник РФМШ Ван Ли и ученик девятого класса областного лицея-интерната "Білім-инновация" для одарённых детей Кызылорды Мансур Мамадуханов.
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