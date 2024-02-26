Казахстанцы участвуют в состязаниях военных в Пакистане

Военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных сил Казахстана принимают участие в международных соревнованиях "Командный дух пакистанской армии-2024", передаёт BaigeNews.kz.

Состязания проходят в древнем городе близ пакистанской столицы Исламабада – в Равалпинди. Для участия в Пакистан прибыло 12 казахстанских военнослужащих.

Этапы военно-спортивного турнира включают "обнаружение объектов противника", "действия в засаде", "корректировку огня артиллерии", "оказание неотложной медицинской помощи и эвакуацию раненого", "разминирование участка" и "преодоление водной преграды ночью".

Соперники продемонстрируют также навыки стрельбы из автомата Калашникова. При этом будут учитываться скорость прохождения маршрута и качество отработки заданий, то есть результативность.

Успех выступления зависит от уровня физической и тактической подготовки военнослужащих в составе подразделений. Слаженность действий, выносливость и командный дух станут определяющими на пути к победе.

Международные состязания "Командный дух пакистанской армии-2024" проводятся регулярно с 2016 года. На этот раз в них принимают участие военнослужащие из Бахрейна, Иордании, Ирака, Казахстана, Катара, Королевства Саудовской Аравии, Мальдив, Марокко, Пакистана, США, Таиланда, Турции, Узбекистана и Шри-Ланки.