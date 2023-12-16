Казахстанцы стали активнее участвовать в решении политических вопросов — эксперт

Сегодня народ Казахстана отмечает самый главный государственный праздник — День независимости. Казахстанцы вкладывают особый смысл в эту дату: вспоминают тех, кто боролся за суверенитет Казахстана, проводят анализ достижений и ошибок, словно переосмысливая пройденный путь. Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алуа Жолдыбалина рассказала корреспонденту BaigeNews.kz о политических итогах года, а также поделилась своими размышлениями о значимости Дня независимости.

Политолог Алуа Жолдыбалина считает, что независимое государство — это ответственная нация и слышащий государственный аппарат. Поэтому в нашей политической системе социальные запросы и общественное мнение встроены в процесс принятия решений.

Среди итогов года она выделила наиболее яркие и значимые политические реформы. В первую очередь, это изменения, внесённые в избирательную систему. В Казахстане ввели мажоритарную избирательную систему, благодаря чему полностью обновился депутатский корпус.

19 марта 2023 года состоялись выборы депутатов маслихатов городов областного значения и районов РК, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам. Это событие политолог Жолдыбалина называет большим политическим достижением.

Ещё один значимый проект — выборы акимов районов и городов областного значения.

"Если в 2021 году мы ввели выборы сельских акимов, то в 2023 году мы уже внедряем выборы акимов районов и городов областного значения. С политической точки зрения это — достижение года", — отметила представитель КИСИ.

Она указала на достигнутую децентрализацию власти, что тоже можно считать хорошим политическим итогом года. Это, по её словам, даст дальнейшее развитие в политической сфере, позволит больше граждан вовлекать в решение политических вопросов, расширит возможности решать какие-то вопросы самостоятельно на местном и региональном уровнях.

Также Алуа Жолдыбалина поделилась своим мнением касательно Дня независимости.

"Это такое многогранное понятие для меня. В первую очередь я связываю его с понятием суверенитет. Это наша территориальная целостность, наш флаг, наши границы — это всё атрибуты нашей независимости. Мы имеем право развивать свой язык, самобытную культуру, традиции, работать во благо родины. Это тоже часть независимости", — отметила замдиректора КИСИ.

Ну а самым главным достижением независимости Алуа Жолдыбалина назвала то, что в ноябре этого года численность населения Казахстана достигла отметки в двадцать миллионов человек.

За годы независимости население страны выросло на 22,3%. По словам политолога, увеличение численности — это показатель хорошего развития страны и благополучия её граждан.