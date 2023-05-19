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Казахстанцы смогут летать во Вьетнам без визы
Без визы смогут летать казахстанцы во Вьетнам, передаёт BaigeNews.kz. Проект соглашения между правительствами двух стран опубликовали на портале "Открытые НПА".
В результате соглашения граждане РК и Вьетнама освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней, в течение каждого периода - 180 календарных дней.
Если граждане намерены пребывать на территории другого государства более 30 дней, они должны получить соответствующую визу.
Публичное обсуждение документа продлится до 2 июня.
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