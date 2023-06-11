Казахстанцы простились с Бердибеком Сапарбаевым в Алматы

Фото: t.me/KZgovernment

В траурных мероприятиях, проходящих в Алматы в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева, принял участие премьер-министр страны Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Церемония прощания с Бердибеком Сапарбаевым проходит в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая в Алматы. Проститься с известным соотечественником сегодня пришли многие государственные и общественные деятели, члены Правительства, акимы ряда областей, депутаты Парламента, представители культуры, спорта и других сфер.

Выступая на официальной церемонии прощания, Алихан Смаилов зачитал письмо-соболезнование Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного и общественного деятеля Бердибека Машбекулы Сапарбаева. Все эти годы Бердибек Машбекулы с честью трудился на самых ответственных участках работы и внес огромный вклад в политико-экономическое, социально-культурное развитие страны и регионов. Он умел с большим знанием дела претворять в жизнь государственную политику, неустанно работал во благо процветания Казахстана. Его уважали за исключительные человеческие качества. Имя и светлый образ Бердибека Машбекулы навсегда останутся в памяти народа", — говорится в тексте письма-соболезнования главы государства.

Премьер-министр также выразил соболезнования от членов Правительства и от себя лично.

"Бердибек Машбекулы своим трудом внес большой вклад в становление и развитие нашей страны. Какую бы должность он ни занимал, он всеми силами работал в интересах народа. Его героический труд и светлый образ навсегда останутся в памяти народа", — сказал Алихан Смаилов.

Напомним, известный политический деятель Бердибек Сапарбаев скончался на 71 году жизни.