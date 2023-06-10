Скончался Бердибек Сапарбаев

Фото: пресс-службы акимата Восточно-Казахстанской области

Появилась инфомация о том, что на 71-м году жизни скончался известный казахстанский государственный деятель Бердибек Сапарбаев, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом на своём Telegram-канале сообщил политолог Ербол Едилов.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой", — написал Едилов.

О смерти политика сообщает телеканал "Казахстан" на своей странице в Facebook.

Бердибек Сапарбеков родился 9 февраля 1953 года в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области.

В разные годы он был акимом пяти регионов Казахстана: Кызылординской, ЮКО, ВКО, Актюбинской и Жамбылской областей, также занимал должности заместителя премьер-министра и министра труда.

Бердибек Сапарбеков — обладатель наград "Отан", "Барыс", "Парасат", "Курмет", и многих других.