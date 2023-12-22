Казахстанцев, выступающих против строительства АЭС, стало меньше

Согласно результатам опроса международного центра журналистики Medianet, количество людей, выступающих против строительства атомной энергостанции в Казахстане, сократилось с 55% в 2021 году до 37% в 2023 году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По результатам опроса, проведённого международным центром журналистики Medianet, в 2021 году за строительство были 40% опрошенных, против – 55%. В 2023 году за - 46%, против – 37%. Значительно уменьшилось количество людей, которые высказались против развития атомной энергетики в Казахстане", - сказал гендиректор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.

Он отметил, что если раньше те, кто выступал за строительство АЭС, объясняли это сокращением угля, решением проблемы энергодефицита, успешным опытом развитых стран, то в этом году во главу угла стал вопрос решения проблемы дефицита электроэнергии. Те, кто был против, в 2021 году больше всего опасались за экологию, сейчас они высказываются по радиационной безопасности.

Ранее сообщалось, Генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин назвал основные риски, которые могут помешать появлению атомной электростанции на территории Казахстана.