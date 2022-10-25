Казахстанцев с Днём Республики поздравили из космоса

Фото: facebook.com/Спецпредставительство Байконыр

Отсюда нам видно многое: с этой высоты можно рассмотреть, как прекрасны бескрайние просторы Казахстана, отметили космонавты.

Необычное видеопоздравление ко Дню Республики казахстанцы получили от российского экипажа 68-й долговоременной космической экспедиции, передаёт BaigeNews.kz.

Видео появилось на странице специального представительства РК на комплексе Байконур в Facebook. На кадрах — Сергей Прокофьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

"Отсюда из космоса, нам видно многое, с этой высоты можно рассмотреть, как прекрасны бескрайние просторы Казахстана. Отсюда космонавты отправляются в космос и также в Казахстан возвращаются обратно на Землю", — сказала Анна Петелина.

Космонавты мягко передавали микрофон друг-другу и он в невесомости плыл прямо в руки очередному поздравляющему.