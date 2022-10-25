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Instagram/vkurse_astana Сегодня, 22:16
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Фото: Instagram/vkurse_astana

Флаг Казахстана украсил самую высокую башню в мире

Изображение небесно-голубого флага появилось на башне Бурдж-Халифа в Дубае.

Изображение казахстанского флага зажглось на самом высоком здании в мире — на башне Бурдж-Халифа в Дубае, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщили в Генеральном консульстве РК в  Дубае, казахстанцы, находящиеся в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов, грандиозно отметили День Республики 

В Сети появилось видео с сияющей голубым башней Бурдж-Халифа.

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана ВКурсе (@vkurse_astana)

 Видео: Instagram/vkurse_astana

 

 
 
 
 
 
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Публикация от Diana Potocka in 🇦🇪 (@next_stop_dubai)

 Видео: Instagram/next_stop_dubai

Ранее сообщалось о том, что огни в цвет казахстанского флага зажгли на знаменитом мосту Стамбула. Подсветка украсила знаменитый мост Фатиха Султана Мехмеда, соединяющий европейскую и азиатскую части города. 

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#День Республики
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:16
141
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