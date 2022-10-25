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Огни в цвет казахстанского флага зажгли на знаменитом мосту Стамбула
Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле провело для соотечественников праздничное мероприятие в честь Дня Республики, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает дипредставительство, на украшенный флагами Казахстана корабль пригласили соотечественников, проживающих в городах Стамбул, Бурса, Измир и Сакарья.
Гости мероприятия спели государственный гимн РК, исполнили патриотические песни, поиграли в интеллектуальные игры.
Кульминацией праздничного вечера стало зажжение в цветах казахстанского флага знаменитого моста Фатиха Султана Мехмеда, соединяющего европейскую и азиатскую части Стамбула.
Благодарственными письмами были награждены члены молодежной организации "Бірлік", созданной год назад для объединения обучающихся в стамбульских вузах студентов, а также активные граждане, принимающие участие в деятельности генконсульства.
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