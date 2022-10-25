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Огни в цвет казахстанского флага зажгли на знаменитом мосту Стамбула Сегодня, 05:25
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Огни в цвет казахстанского флага зажгли на знаменитом мосту Стамбула

Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле провело для соотечественников праздничное мероприятие в честь Дня Республики, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает дипредставительство, на украшенный флагами Казахстана корабль пригласили соотечественников, проживающих в городах Стамбул, Бурса, Измир и Сакарья.

Гости мероприятия спели государственный гимн РК, исполнили патриотические песни, поиграли в интеллектуальные игры.

Кульминацией праздничного вечера стало зажжение в цветах казахстанского флага знаменитого моста Фатиха Султана Мехмеда, соединяющего европейскую и азиатскую части Стамбула. 

Благодарственными письмами были награждены члены молодежной организации "Бірлік", созданной год назад для объединения обучающихся в стамбульских вузах студентов, а также активные граждане, принимающие участие в деятельности генконсульства.

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#День Республики #Турция #флаг #посольство
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:25
76
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