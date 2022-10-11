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Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского Сегодня, 02:29
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Фото: Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

Казахстанцев нет среди пострадавших и жертв ракетных ударов по Украине

Горячую линию открыли в посольстве Казахстана в Украине после серии ракетных атак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как сообщил посол РК Дархан Калетаев, в Украине сейчас находятся порядка 600 казахстанцев. Пострадавших и жертв среди них нет. 

Посольство Казахстана убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины. А тех, кто пребывает в стране, - не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах.

По официальной информации украинской стороны, на текущий момент 14 человек погибли и 97 пострадали вследствие последней массированной атаки на страну.

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#ситуация в Украине #посольство #посол
Журналист
Сегодня, 02:29
433
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