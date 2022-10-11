Казахстанцев нет среди пострадавших и жертв ракетных ударов по Украине

Фото: Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

Горячую линию открыли в посольстве Казахстана в Украине после серии ракетных атак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как сообщил посол РК Дархан Калетаев, в Украине сейчас находятся порядка 600 казахстанцев. Пострадавших и жертв среди них нет.

Посольство Казахстана убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины. А тех, кто пребывает в стране, - не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах.

По официальной информации украинской стороны, на текущий момент 14 человек погибли и 97 пострадали вследствие последней массированной атаки на страну.