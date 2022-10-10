Казахстанцев просят покинуть территорию Украины

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Представители посольства Украины предостерегли казахстанцев, находящихся за рубежом, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине, посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах. Также посольство убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины", — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.