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pxhere.com Сегодня, 13:15
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Сегодня, 13:15
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Фото: pxhere.com

Казахстанцам снова обещают 43-градусную жару

При этом на большей части страны пройдут долгожданные дожди.

"Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на предстоящие три дня, передаёт BaigeNews.kz.

В предстоящие дни с прохождением атмосферных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, порывистым ветром, 28 июля на севере, 28-29 июля на востоке, юго-востоке ожидаются сильные дожди, град, шквал. 27 июля на юго-востоке, 27-28 июля на западе, юго-западе, 28-29 июля на северо-западе Казахстана ожидается очень сильная жара 40-43 градуса.

Ранее учёные назвали температурный предел, который может выдержать человек.

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Сегодня, 13:15
154
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