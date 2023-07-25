Опасное лето-2023: Учёные назвали температурный предел, который может выдержать человек

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Предел безопасной для человека температуры составил 35 градусов. Это результаты эксперимента, проведённого в Университете штата Пенсильвания. Учёные проверили, насколько наш организм приспособлен к относительно долгому пребыванию в условиях жаркой погоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В проекте приняли участие 24 молодых и здоровых волонтёра. Им дали проглотить пилюлю с термометром, после чего добровольцев поместили в условия герметичной капсулы, где провели сотни замеров. В исследовании, опубликованном Американской академией наук, говорит, что при превышении критического предела в 35 градусов внутренняя температура начинает непрерывно расти, а риск расстройства здоровья при длительном воздействии жары существенно увеличивается.

Результаты эксперимента показали, что в условиях 50-процентной влажности неконтролируемый перегрев даже молодого и здорового организма начинается уже при температуре влажного термометра около 31 градуса по Цельсию. Недавнее исследование показало, что прошлым летом в Европе из-за сильной жары погибли 60 тысяч человек. Самое большое количество смертей зарегистрировано в Италии, Испании и Германии.

"Глобальные температуры сейчас выше, чем были в прошлом, чем Эль-Ниньо в 1980 годах. Это такой природный феномен, для которого характерна аномальная жара. Поэтому я не знаю, можем ли мы на самом деле говорить о "нормальной температуре". С каждым годом частота волн экстремальной жары увеличивается", — сообщил специалист по экстремальной погоде и климату Джон Нэрн.

Только за прошедшую неделю новые температурные рекорды установились сразу на трёх континентах: в Европе, Азии и Северной Америке. В калифорнийской Долине смерти на выходных столбик термометра поднялся выше 53 градусов. Предварительные итоги подтверждают прогнозы учёных о том, что 2023 год рискует побить температурные рекорды и продолжить печальную традицию последних 8 лет, самых жарких в истории.

Ранее метеорологи предупреждали казахстанцев о новой волне потепления до +43 градусов.