Казахстанцам предложили анонимно сообщать об экономических правонарушениях
Сегодня, 14:45
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Сегодня, 14:45Сегодня, 14:45
163Фото: freepik
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу запустило официальный бот "АФМ Іnsider" в мессенджере Telegram, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что с помощью бота "АФМ Іnsider" в мессенджере Telegram казахстанцы смогут сообщать об экономических правонарушениях всего в один клик.
"Сообщение будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Анонимность гарантируется", - заверили в агентстве.
Также в ведомстве отметили, что информация, направленная в бот, носит уведомительный характер и не является поводом для возбуждения уголовного дела или дела об административном правонарушении.
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