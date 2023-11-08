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Казахстанцам предложили анонимно сообщать об экономических правонарушениях

Сегодня, 14:45
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freepik Сегодня, 14:45
Сегодня, 14:45
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Фото: freepik

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу запустило официальный бот "АФМ Іnsider" в мессенджере Telegram, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что с помощью бота "АФМ Іnsider" в мессенджере Telegram казахстанцы смогут сообщать об экономических правонарушениях всего в один клик.

"Сообщение будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Анонимность гарантируется", - заверили в агентстве.

Также в ведомстве отметили, что информация, направленная в бот, носит уведомительный характер и не является поводом для возбуждения уголовного дела или дела об административном правонарушении.

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