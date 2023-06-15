Казахстанца подозревают в организации незаконной добычи золота в области Ұлытау

Фото: polisia.kz

Уроженец Жамбылской области организовал незаконную добычу золота в области Ұлытау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В результате спецоперации сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области Ұлытау пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной добычей золота в Жанааркинском районе. На месте задержаны 23 человека, в том числе организатор подпольного “предприятия” 29-летний житель Жамбылской области", - говорится в сообщении.

Выяснилось, подозреваемые с открытой разработки получали золотосодержащую руду, затем ее дробили и промывали.

С места происшествия полицейские изъяли граммовые весы, дробильный станок, более двух тонн золотосодержащей руды, около 70 граммов золота. Также изъято семь единиц специальной техники – грузовики, самосвалы, экскаватор, а также пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

"Начато досудебное расследование по статье 295-1 УК РК "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы”, статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", статье 288 УК РК “Незаконное изготовление оружия", - добавили в полиции.

Проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В настоящее время ведутся следственные действия.