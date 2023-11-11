Казахстанско-индийские учения прошли в Жамбылской области

На военном полигоне "Матыбулак" в Жамбылской области прошли совместные казахстанско-индийские учения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Они проводятся уже в 5 раз. Взаимодействие воинских контингентов осуществляется в соответствии с мандатом Организации Объединённых Наций на проведение миротворческих операций. На этот раз военнослужащие Индии и Казахстана отрабатывали совместные действия по борьбе с террористическими группировками. Совместные учения казахстанских и индийских военнослужащих KAZIND проводятся с 2018 года на территории двух стран. На этот раз был выбран полигон "Матыбулак", расположенный в Жамбылской области.

От нашей страны в учениях приняли участия войска регионального командования "Юг". От индийской стороны – подразделение армейского спецназа, которое развернуто на севере страны. В состав контингента вошли 120 военнослужащих.

"Учения проходили в рамках антитеррористических операций. Мы отработали очень много вопросов по блокам. В первом блоке – создание контингента, второе – проведение боевых сглаживаний двух контингентов, третье – ведение этого контингента и готовность его к боевым действиям", — рассказал заместитель командующего региональным командованием "Юг" ВС РК Бауыржан Куренкеев.

В этом году формат учений несколько изменился за счет появления новых участников – военнослужащие ВВС Индии и казахстанского подразделения десантно-штурмовых войск. По сценарию, задача совместной группировки – блокирование и уничтожение крупного незаконного вооруженного формирования в горной местности.

"Эти учения являются очень важными для нас, так как впервые ВВС Индии и сухопутные войска Индии, а также ВВС и сухопутные войска вашей страны работают совместно. Мы сформировали две роты, в состав которых вошли военнослужащие двух стран, а также совместный штаб, который командовал этими учениями", отметил командир индийского контингента Маниш Пант.

"KAZIND-2023" проводились по плану двустороннего сотрудничества между Министерствами обороны Индии и Казахстана. Такие совместные мероприятия важны для поддержания стабильности и мира в регионе.