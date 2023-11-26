Казахстанский военнослужащий стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Военнослужащий Абайского гарнизона вышел победителем в поединках со спортсменами из России, Бразилии, Уругвая, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Южной Кореи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Звания чемпиона мира военнослужащий воинской части 28738 Абайского гарнизона младший сержант Мерхат Туяков добился в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, где проходил международный турнир по джиу-джитсу.

На чемпионате мира Мерхат Туяков не оставил никаких шансов своим соперникам. В весовой категории 85 килограммов казахстанский атлет провел семь схваток, и во всех одержал убедительную победу. На татами он сошелся со спортсменами из России, Бразилии, Уругвая, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Южной Кореи, и всех одолел.

Четырёх соперников казахстанский военнослужащий поборол досрочно, еще над тремя он одержал верх по очкам. В борьбе за "золото" Мерхат Туяков победил спортсмена из Российской Федерации.

Мерхат Туяков борьбой джиу-джитсу занимается пять лет. Однако в состязаниях такого уровня наш атлет участвует впервые. До этого он занимался вольной борьбой и рукопашным боем.

Отметим, что джиу-джитсу – традиционная и национальная борьба японцев – известных законодателей в восточных единоборствах. Основной принцип джиу-джитсу — не идти на прямое противостояние, не сопротивляться, а уступать натиску, направляя действия противника в нужную сторону до тех пор, пока тот не окажется в ловушке. Японский термин дзюдзюцу переводится как "искусство мягкости". Последнее время число военнослужащих, занимающихся этим видом спорта, растёт.